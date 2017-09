Stöger vor Arsenal: "Habe ein gutes Gefühl"

Peter Stöger sieht die Kölner durchaus mit Chancen gegen Arsenal

Köln-Coach Peter Stöger traut seiner Mannschaft zum Auftakt in der Europa League bei Arsenal eine Überraschung zu.

"Wir haben in den vergangenen Jahren gezeigt, dass wir gegen Mannschaften aus der Champions League gute Ergebnisse erzielen können", sagte der Wiener vor dem ersten Gruppenspiel am Donnerstag (ab 21:05 Uhr im weltfussball-Liveticker): "Und genau das ist der Ansatz für dieses Spiel. Ich habe ein gutes Gefühl."

Für seine Mannschaft sei der Vergleich mit dem englischen Topverein ein verdienter Lohn nach der starken Vorsaison mit Platz fünf in der Bundesliga. "Arsenal ist eine der Mannschaften, die besondere Emotionen hervorrufen", sagte Stöger.

"Sie hatten immer eine Mannschaft, die bekannt war für technisch starken Ballbesitzfußball, es ist seit Jahrzehnten schön anzuschauen, was Arsenal auf den Platz bringt. Und jetzt ist es einfach spannend zu sehen, was meine Jungs hier leisten können."

Auch FC-Kapitän Matthias Lehmann betonte, dass die Partie eine folge der letzten Spielzeit sei. "Der Favorit sind wir sicherlich nicht, aber wir freuen uns extrem auf die Aufgabe. Wir haben uns dieses Spiel durch die letzte Saison erarbeitet."

Der 1. FC Köln tritt erstmals seit 25 Jahren wieder im Europacup an. In der Bundesliga leistete sich das Team mit drei Niederlagen in drei Spielen aber einen Fehlstart.