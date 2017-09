Vogts ätzt gegen TSG und Hertha: "Sollen wegbleiben"

Berti Vogts hat sich zu den deutschen Europa-League-Teilnehmern geäußert

Der zweimalige UEFA-Cup-Sieger Berti Vogts sieht die sportlichen Leistungen der Bundesliga-Klubs in der Europa League mehr als kritisch. 1899 Hoffenheim und Hertha BSC sollten beispielsweise ihre besten Mannschaften aufrufen, um die Liga bestmöglich zu repräsentieren und den Wettbewerb ernst zu nehmen.

Beide Klubs konnten am ersten Europa-League-Spieltag in ihren Heimspielen keinen Sieg einfahren. Julian Nagelsmanns Hoffenheimer unterlagen mit 1:2 gegen Sporting Braga. Pál Dárdais Herthaner blieben beim 0:0 gegen Athletic Bilbao ohne Torerfolg. Der 1. FC Köln war im Gast-Spiel beim FC Arsenal (1:3) letztlich chancenlos.

Für Ex-Bundestrainer Berti Vogts ist das Problem offensichtlich, wie er im Gespräch mit der "Sport Bild" erklärte: "Wenn die Vereine keine Lust haben, im Europacup zu spielen, dann sollen sie wegbleiben. Es kann doch nicht sein, dass die Trainer oft nicht ihre besten Mannschaften aufbieten und ständig rotieren."

Leere Ränge in deutschen Stadien

Nagelsmann tauschte beispielsweise im Vergleich zum 2:0-Sieg gegen den FC Bayern München am 3. Bundesliga-Spieltag gleich auf fünf Positionen. Auch Dárdai brachte nach dem 1:1-Unentschieden gegen Werder Bremen fünf Veränderungen in der Startelf gegen Bilbao. Vogts erklärt sich dadurch auch die fehlenden Fans in den Arenen: "Das lassen sich die Zuschauer auf Dauer auch nicht mehr bieten und bleiben fern."

In Sinsheim sahen knapp über 15.000 Zuschauer das Europa-League-Debüt der TSG. In Berlin waren es nicht einmal 30.000 Fans, die gegen Bilbao ins Olympiastadion pilgerten. Immerhin war es der erste Europa-League-Auftritt der Herthaner seit 2009.

Vogts: Europa League ist "aufgebläht"

Vogts ist mit diesen Entwicklungen nicht einverstanden: "Wann hat eine deutsche Mannschaft das letzte Mal den UEFA-Cup bzw. die Europa League geholt? Das war Schalke vor 20 Jahren. Die Vereine verspielen etwas, worunter am Ende die Bundesliga leidet. Ihr droht, Startplätze zu verlieren."

Allein der FC Bayern konnte zuletzt dank des 3:0-Sieges gegen RSC Anderlecht "wichtige Punkte für die Fünfjahres-Wertung" holen, so der 70-Jährige weiter.

Kritik bekommen allerdings nicht nur die Bundesliga-Klubs ab. Auch die Europäische Fußball-Union trage eine Mitschuld an der fehlenden Anziehungskraft des Wettbewerbs.

"Die UEFA machte aus einem einst spannenden UEFA-Cup eine aufgeblähte Europa League. Die Quittung dafür haben sie bekommen." Während früher "der Vizemeister und der Dritte" teilnahmen, komme mittlerweile "sogar der Siebte" aus der Liga in die Europa League.