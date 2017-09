Angeschlagener Kroos reist mit nach Dortmund

Toni Kroos könnte gegen den BVB zum Einsatz kommen

Titelverteidiger Real Madrid kann im Gruppenspiel der Champions League bei Borussia Dortmund am Dienstag wohl auf Toni Kroos zurückgreifen. Der Weltmeister gehörte dem 20-köpfigen Kader der Königlichen an, der sich am Montagvormittag auf nach Deutschland machte.

Kroos hatte das Ligaspiel bei Deportivo Alavés (2:1) wegen Rippenproblemen verpasst. "Ich werde alles geben, um dabei zu sein", sagte er.

Nicht mitreisen konnten die verletzten Stammspieler Karim Benzema und Marcelo. Auch Mateo Kovačić, Jesús Vallejo und Theo Hernández fehlen der Mannschaft von Trainer Zinédine Zidane.