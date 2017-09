BVB-Coach Bosz: In sechs Monaten läuft's besser!

Start geglückt: Peter Bosz ist mit Borussia Dortmund zumindest national auf Kurs

Zehn Pflichtspiele hat Peter Bosz mittlerweile als Trainer von Borussia Dortmund an der Seitenlinie gestanden. Sechs Siege, ein Remis und drei Niederlagen stehen bislang zu Buche - eine gute Zwischenbilanz. Der rasante Offensivstil des Niederländers lässt Fans und Experten mit der Zunge schnalzen.

Wenige Tage nach dem Dämpfer in der Königsklasse gegen Titelverteidiger Real Madrid stand der 53-Jährige nun den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" Rede und Antwort.

Die 1:3-Niederlage sieht Bosz dabei als Teil des Lernprozesses seiner Mannschaft. "Wenn wir sechs Monate weiter sind, machen wir es besser", kündigt der Ex-Coach von Ajax Amsterdam an.

Die Schwarz-Gelben hätten "gegen eine fantastische Mannschaft gespielt, die in den vergangenen vier Jahren dreimal die Champions League gewonnen hat", so Bosz, der seinem Team in nur drei Monaten einen ultraoffensiven Stil eingeimpft hat: "Dazu kam, dass Real im eigenen Land zuletzt stark kritisiert wurde. Sie wollten gegen uns unbedingt zeigen, dass die Kritik unberechtigt ist."

In Dortmund versteht er sich in der Rolle des Reformers, der die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers Thomas Tuchel nur punktuell seiner Philosophie anpasst: "Wenn etwas gut ist, kann es so bleiben. Dortmund ist schließlich ein großer Verein. Sie müssen dort in den letzten Jahren etwas richtig gut gemacht haben. Sonst wäre der BVB doch nicht so weit oben. Da kann ich doch nicht einfach daherkommen, alles über den Haufen werfen und sagen: Jetzt machen wir es, wie ich es will!"