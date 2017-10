Prominentes Trio sagt Koller ab

Für die abschließenden beiden Spiele der WM-Qualifikation stehen dem österreichischen Nationalteam gleich drei Spieler offiziell "verletzungs- und krankheitsbedingt" nicht zur Verfügung. Dies gab der ÖFB am Montag mit einer Presseaussendung bekannt.

David Alaba fehlt aufgrund anhaltender Probleme im Sprunggelenk, Martin Harnik musste wegen eines aktivierten Fersensporns absagen und Marcel Sabitzer zwingt eine Zahn-Operation zu einer Pause. So weit die Angaben durch den ÖFB. Bemerkenswert: Alle drei deutschen Bundesliga-Profis waren bei ihren Vereinen am Wochenende über die volle Distanz im Einsatz gewesen.

Statt ihnen holte (Noch-)Teamchef Marcel Koller kurzfristig Philipp Schobesberger von Rapid, Christoph Knasmüllner von Admira Wacker und Valentino Lazaro von Hertha BSC in den Kader für die Spiele gegen Serbien (am 6. Oktober im weltfussball-Liveticker) und in Moldau (am 9. Oktober ebenfalls im weltfussball-Liveticker).

Wer ist verletzt und wer nicht?

Bayern-Profi Alaba erlitt am 5. September beim 1:1-Remis gegen Georgien eine Bänderverletzung im Sprunggelenk. Sein Comeback gab der Wiener am vergangenen Mittwoch bei der 0:3-Pleite des deutschen Rekordmeisters in der Champions League auswärts gegen Paris Saint-Germain. Auch beim 2:2-Remis am Sonntag bei Hertha BSC war der 25-Jährige über die komplette Distanz im Einsatz. Dennoch ist die Verletzung noch nicht ganz ausgeheilt, wie der ÖFB mitteilte.

Harnik sagte wegen eines aktivierten Fersensporns ab. Der 30-Jährige hatte am Samstag bei der 1:2-Niederlage von Hannover 96 gegen Mönchengladbach den Treffer der Gäste erzielt.

Sabitzer, der am Sonntagabend beim 2:1-Sieg von RB Leipzig in Köln durchspielte, ließ sich zwei Weisheitszähne entfernen. Die Wunde im Mund wurde operiert, der Steirer muss sechs Tage Antibiotika nehmen und sagte deshalb ab. Schon vor dem Georgien-Match hatte der Offensivspieler wegen einer Wadenblessur w.o. gegeben, war dann aber drei Tage später für Leipzig über 90 Minuten im Einsatz.

Gibt es noch weitere Absagen?

Ob für den Abschluss der WM-Qualifikation noch weitere Absagen drohen, war zunächst nicht klar. Entwarnung gab es immerhin bei Marko Arnautović: Der Offensivspieler fehlte West Ham United zwar am Samstag in der Premier League wegen einer Verkühlung, ist aber mittlerweile - stark verschnupft - im ÖFB-Hotel eingetroffen.

Österreich ist schon vor den beiden anstehenden Partien ohne realistische Chance auf eine WM-Teilnahme. In den Spielen gegen Serbien und Moldau dürfte Teamchef Marcel Koller zum letzten Mal auf der Betreuerbank sitzen.

Schon vor dem ersten Training am Montagabend in Wien war klar, dass der Schweizer unter anderem auch auf Sebastian Prödl (Muskelverletzung) und Alessandro Schöpf (Rückenbeschwerden) verzichten muss. Zlatko Junuzović lief am Samstag nach langer Verletzungspause wieder für Werder Bremen ein, wurde aber nicht ins ÖFB-Team einberufen.

Ebenfalls bemerkenswert: Kevin Wimmer stand laut Aussagen von Teamchef Koller beim Pressetermin seiner Kadernominierung verletzt nicht zur Verfügung. Beim 2:1-Sieg von Stoke City gegen Southampton war der Oberösterreicher aber über die volle Spieldauer im Einsatz und erfreute sich bester Gesundheit.

red