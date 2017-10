Portugal löst WM-Ticket - Schweiz muss in Playoffs

Auch ohne Treffer von CR7 setzen sich die Portugiesen durch

Auf den letzten Drücker hat Portugal doch noch das direkte Ticket für die WM 2018 in Russland gelöst.

Der Europameister gewann das "Finale" um den Gruppensieg gegen die Schweiz in Lissabon 2:0 (1:0) und verdrängte die Eidgenossen von Platz eins. Die zuvor verlustpunktfreie Schweiz muss dagegen trotz neun Siegen aus zehn Spielen in die Playoffs (9. bis 14. November).

Dem ehemaligen HSV-Verteidiger Johan Djourou (41.) unterlief kurz vor der Pause ein Eigentor, ehe Sturmtalent André Silva (52.) für die Gastgeber erhöhte. Zuvor hatte sich die Schweiz erfolgreich gegen die Angriffe der Portugiesen gewehrt. Schlussmann Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach musste mehrere Glanzparaden zeigen.

Portugal nimmt damit zum fünften Mal in Folge und zum insgesamt siebten Mal an einer WM teil. Die Schweiz wäre im Falle der Qualifikation über die Playoffs zum vierten Mal in Folge bei einer Endrunde dabei.