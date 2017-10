Party trotz WM-Aus: Ecuador-Quintett suspendiert

Auch Enner Valencia wurde angeblich suspendiert

Der Kater nach der Party: Fünf Spieler der Nationalmannschaft Ecuadors sind wegen "mangelnder Disziplin" bis auf Weiteres suspendiert worden.

Wie "France Football" am Freitag berichtete, soll das Quintett einen Tag nach der 1:2-Niederlage in der WM-Qualifikation in Chile am 5. Oktober gefeiert haben, obwohl Ecuador gerade die letzte Chance auf die Endrunde in Russland verspielt hatte.

Die Entscheidung fällte der Verband drei Tage nach dem 1:3 im letzten Quali-Spiel gegen Argentinien. Unter den Spielern, deren Namen der ecuadorianische Verband nicht veröffentlichte, soll auch Top-Stürmer Enner Valencia sein.