Nach OP: Watzke verpasst CL-Spiel in Nikosia

Hans-Joachim Watzke verpasst das Champions-League-Spiel des BVB gegen Nikosia

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke verpasst erstmals seit seiner Amtseinführung im Jahr 2005 ein Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund.

Nach einer Daumen-OP haben seine Ärzte dem 58-jährigen dringend von einem Vier-Stunden-Flug zum dritten Gruppenspiel gegen APOEL Nikosia (Zypern) abgeraten, erklärte der BVB-Boss gegenüber "Bild". "Das ist das erste Mal in 13 Jah­ren, dass ich ein Cham­pi­ons-Le­a­gue-Spiel verpasse. Eine Tragödie für mich, aber nicht zu verhindern. "

In der vergangenen Woche wurde dem Geschäftsführer das rechte Daumengelenk entfernt. Bei der 2:3 Niederlage des Bundesliga-Spitzenreiters gegen RB Leipzig saß er mit einer Manschette an der rechten Hand im Stadion.

Gegenüber "Bild" erklärt Watzke, warum der Eingriff nach einer alten Fußball-Verletzung nun fällig war: "Nach einem Luft­kampf ist mir da­mals ein Ge­gen­spie­ler auf die Hand ge­tre­ten. In den letz­ten Jah­ren habe ich mich re­gel­mäßig sprit­zen las­sen, jetzt waren die Schmer­zen ein­fach nicht mehr zu ertragen."

Für den BVB steht am Dienstag (20:45 Uhr) in Zypern bereits viel auf dem Spiel: Um im Kampf um die Achtelfinalplätze in der starken Königsklassen-Gruppe mit Real Madrid und Tottenham Hotspur noch eine Chance zu haben, müssen die Schwarz-Gelben im Neo GSP Stadium einen Sieg einfahren.