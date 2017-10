Rekordtorjäger: Ronaldo baut Vorsprung aus

Cristiano Ronaldo hat seinen Vorsprung in der Bestenliste weiter ausgebaut

Real Madrids Superstar Cristiano Ronaldo hat am Dienstag beim 1:1 der Königlichen gegen Tottenham Hotspur seinen 110. Treffer in der Champions League erzielt. Damit baute der 32 Jahre alte Weltfußballer aus Portugal seine Führung in der "ewigen" Torschützenliste der Königsklasse aus.

Sein Rivale Lionel Messi vom FC Barcelona, der 96 Mal in der Champions League erfolgreich war, hat am Mittwoch gegen Olympiakos Piräus jedoch die Chance, den Abstand wieder zu verkürzen. Bester deutscher Torjäger ist Thomas Müller, der mit 39 Toren den 13. Rang belegt.

Indes überholte Ronaldo mit seinem 143. Einsatz in der Königsklasse den früheren Star-Stürmer Raúl (130 Einsätze für Real Madrid, 12 für Schalke 04). In Xavi Hernandez (151 für den FC Barcelona) sowie Rekordspieler Iker Casillas (150 für Real Madrid, 16 für den FC Porto) haben nur zwei Spieler mehr Partien in der Königsklasse absolviert. Casillas, der im Gegensatz zu Xavi noch in Europa aktiv ist, stand am Dienstag in Leipzig beim FC Porto nicht zwischen den Pfosten.

Die "ewige" Torjägerliste der Champions League:

1. Cristiano Ronaldo 110 Tore *

2. Lionel Messi 96 Tore *

3. Raúl 71

4. Ruud van Nistelrooy 56

5. Karim Benzema 51 *

6. Thierry Henry 50

7. Zlatan Ibrahimović 49 *

8. Andriy Shevchenko 48

9. Filippo Inzaghi 46

10. Didier Drogba 44

...

13. Thomas Müller 39 *