Effenberg von RB Leipzig begeistert

Stefan Effenberg erwartet ein heißes Duell zwischen Bayern und Leipzig

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg erwartet im DFB-Pokal den ersten Härtetest für Bayern Münchens Übergangstrainer Jupp Heynckes.

"Es kam noch kein Hammergegner. Die Prüfungen stehen jetzt bevor", sagte der langjährige Bayern-Profi am Rande eines PR-Termins des Sportwettenanbieters Tipico vor dem Schlagerspiel seines früheren Vereins bei RB Leipzig.

Am Mittwoch wird sich der Rekordmeister, Tabellenzweiter der Bundesliga, in Leipzig dem Dritten in der 2. Runde stellen. "Ich habe mich tierisch über diese Auslosung gefreut", berichtete Effenberg, "das wird ein super interessantes, super spannendes Spiel. Bei allem Respekt: Freiburg kann Bayern ja nicht in Verlegenheit bringen. Auch nicht Celtic Glasgow."

Von den Leipzigern zeigt sich Effenberg sehr angetan. "Wie sie Fußball spielen, begeistert mich", sagte er, "das ist total attraktiv, mit unglaublicher Intensität, sehr hohem Tempo und starkem Pressing." Dennoch könne der FC Bayern selbstverständlich "jede Mannschaft schlagen" - Rotation aber sei "in diesem Spiel keine Alternative".