Griechenland gegen Kroatien ohne Gästefans

Die Hellas-Anhänger sind in Zagreb nicht dabei

Die von Michael Skibbe trainierte griechische Nationalmannschaft wird im Hinspiel der WM-Playoffs am 9. November in Zagreb gegen Kroatien ohne die Unterstützung mitgereister Fans auskommen müssen.

Eine entsprechende Vereinbarung, die im Gegenzug auch für kroatische Zuschauer beim Rückspiel am 12. November in Piräus gilt, wurde am Donnerstag von den beiden nationalen Verbänden unterzeichnet.

Speziell kroatische Hooligans waren in den vergangenen Jahren mehrfach durch gewalttätige Auseinandersetzungen und rechtsradikale Pöbeleien aufgefallen.