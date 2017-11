BVB-Kantersieg in Unterzahl - RB raus

Jadon Sancho traf für die U19 des BVB

Beim vierten Auftritt im Rahmen der Youth-League-Saison 2017/2018 konnte die U19 von Borussia Dortmund den dritten Sieg feiern. Gegen APOEL hatten die Schwarzgelben vor heimischer Kulisse wenig Mühe.

Angeführt von den bundesligaerfahrenen Jacob Bruun Larsen und Jadon Sancho gewannen die Borussen trotz Unterzahl mit 5:0. Bruun Larsen ebnete den Weg mit einem direkt verwandelten Freistoß in der achten Minute, ehe Anargyros Kampetsis mit seinen ersten Toren im BVB-Dress (26./38./68.) für einen deutlichen Vorsprung sorgte. Den Schlusspunkt setzte Jadon Sancho in der 83. Minute. Sören Lippert sah nach Foul an Michalis Koukos in der 28. Minute die Rote Karte.

Im Parallel-Spiel der BVB-Gruppe zwang Tottenham Hotspur Real Madrid mit 3:2 in die Knie. Japhet Tanganga (27.) und Marcus Edwards (47., Elfm.) drehten die Real-Führung durch César Gelabert (20), bevor Martín erneut zum Ausgleich traf (60.). Kazaiah Sterling brachte die Lillywhites jedoch erneut in Front (82.).

Tottenham hat nun sieben Zähler auf dem Konto und liegt hinter Borussia Dortmund (9) auf Rang zwei, Real lauert mit vier Punkten hinter dem Topduo.

RB muss die Koffer packen

Die Junioren von RB Leipzig müssen ihre Hoffnungen nach einer 2:3-Pleite in Porto hingegen endgültig begraben. Die Sachsen haben nach vier Spielen lediglich einen Punkt auf dem Konto.

Paulo Estrella brachte den FC Porto nach vier Minuten per Elfmeter auf die Siegerstraße, Junior Robles erhöhte in der 40. Minute. Noch vor dem Pausenpfiff ließ ein Kopfball von Fabrice Hartmann die Bullen hoffen (44.), Madi Queta sorgte in der 61. Minute jedoch erneut für klare Verhältnisse. Der Anschlusstreffer durch den deutschen U17-Nationalspieler Nicolas Gerrit Kühn (90.) kam zu spät.

Kurios: In der 87. Minute musste Leipzig-Keeper Toni Stahl nach einem Zusammenprall verletzt vom Feld, da die Gäste jedoch schon dreimal gewechselt hatten, konnte Coach Robert Klauß nicht mehr reagieren. Elias Abouchabaka streifte sich die Handschuhe für die letzten Minuten über.

"Trotz der Nackenschläge sind wir immer wieder zurückgekommen, aber haben uns leider für den Aufwand nicht belohnt", haderte Klauß mit dem Ausgang der Partie.