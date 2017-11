Spurs-Ballermann fehlt England gegen den DFB

Kane fehlt den Three Lions gegen Deutschland

Das Fußball-Mutterland England muss beim Länderspiel am Freitag im Londoner Wembleystadion gegen Weltmeister Deutschland (21:00 Uhr) auch auf Stürmer Harry Kane von Tottenham Hotspur verzichten.

Der 24-Jährige fällt aufgrund einer Knieverletzung ebenso aus wie sein Teamkollege Harry Winks, den eine Knöchelverletzung plagt. Kane und Winks verletzten sich beide beim 1:0-Ligasieg der Spurs am Sonntag gegen Schlusslicht Crystal Palace.

Englands Teammanager Gareth Southgate nominierte am Montag Mittelfeldspieler Jake Livermore von West Bromwich Albion nach.

Ausnahmetalent Dele Alli hatte bereits am Sonntag aufgrund einer Oberschenkelverletzung für die Länderspiel-Klassiker gegen Deutschland und Brasilien am Dienstag nächster Woche absagen müssen. Der 21-Jährige hatte in der vergangenen Woche in der Champions League zwei Treffer zum 3:1-Sieg der Spurs gegen Real Madrid beigesteuert. Für Alli war zuvor bereits Evertons Verteidiger Michael Keane nachnominiert worden.