Verhandlung gegen BVB-Bomber ab 21. Dezember

Bei der Abfahrt der Dortmunder zum Spiel gegen Monaco waren neben dem Bus drei Sprengsätze explodiert

Das Schwurgericht des Landgerichts Dortmund hat die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen den mutmaßlichen BVB-Attentäter Sergej W. zugelassen und die erste Sitzung der Hauptverhandlung für den 21. Dezember angesetzt. Geplant sind insgesamt 18 Termine, der letzte am 28. März 2018.

Sergej W. wird "versuchter Mord in 28 tateinheitlich zusammentreffenden Fällen in Tateinheit mit Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und mit gefährlicher Körperverletzung in zwei tateinheitlich zusammentreffenden Fällen" zur Last gelegt.

Bei der Abfahrt der Dortmunder vom Hotel zum Champions-League-Heimspiel am 11. April gegen AS Monaco waren neben dem Mannschaftsbus drei Sprengsätze explodiert. Verteidiger Marc Bartra wurde dabei schwer an Arm und Hand verletzt.