WM-Fahrer Forsberg: "Um unser Leben gerannt"

Emil Forsberg gehörte zu den Erfolgsgaranten der schwedischen Nationalmannschaft in der WM-Quali

Emil Forsberg von RB Leipzig hat unterstrichen, welch enormen Stellenwert die späte Qualifikation für die WM 2018 in Russland für ihn und seine Heimat Schweden hat.

Auf die Frage, ob der Montagabend nach dem Playoff-Erfolg der Skandinavier über die Italiener (nach 1:0 und 0:0) der größte Moment der bisherigen Karriere gewesen sei, versicherte Forsberg gegenüber "Sportbuzzer": "Ja, absolut. Wir waren in der Relegation Außenseiter, haben aber immer an uns geglaubt. Wir haben ein Jahr hart gearbeitet, standen in Mailand 90 Minuten unter Druck, sind um unser Leben gerannt. Als der Schiedsrichter abgepfiffen hat, gab es kein Halten mehr, brachen alle Dämme. Es flossen auch ein paar Tränen."

Die erfolgreich bestrittenen WM-Playoffs gegen den viermaligen Weltmeister wurden vom schwedischen Nationalteam angemessen, aber nicht überschwänglich gefeiert, berichtete die Nummer 10 des Dreikronen-Teams: "Wir haben auf dem Platz, in der Umkleidekabine, im Bus und im Hotel gefeiert. Es blieb aber alles im Rahmen. Ein, zwei Bier, ein paar Lieder, das war es."

Die Arbeit beim Bundesliga-Zweiten RB Leipzig stehe für Forsberg im Vordergrund: "Wir sind Profis, wir müssen alle am Wochenende für unsere Klubs spielen. Mein Taxi stand um vier Uhr morgens vorm Hotel, Dienstagvormittag bin ich in Leipzig gelandet, am Mittwoch trainiere ich wieder."

Mourinho gegen Italien auf der Tribüne

Der 26-Jährige hatte sich in der zurückliegenden WM-Qualifikation als wichtige Säule im Offensivspiel der Schweden hervorgetan und in allen zwölf Qualifikations- beziehungsweise Playoff-Begegungen auf dem Feld gestanden. Das dürfte den Marktwert Forsbergs, der auch in Leipzig als unumstrittener Stammspieler in der linken Mittelfeld- und Sturmreihe gilt, nur noch weiter erhöht haben.

Gegen Italien wurde Forsberg unter anderem von Manchester-United-Teammanager José Mourinho beobachtet. Schon mehrfach waren in der Vergangenheit Gerüchte aufgekommen, englische Spitzenvereine seien am Kreativspieler interessiert.

Seit 2015 für Leipzig auf Punktejagd

Forsberg betonte jüngst zwar, noch ein Arbeitspapier bis 2022 bei den Sachsen zu besitzen. Leipzigs sportliche Leitung bestätigte aber bereits, sich bei entsprechend lukrativen Angeboten mit der Thematik auseinandersetzen zu wollen. Der Schweden-Star selbst wollte zuletzt keine Spekulationen befeuern und meinte gegenüber "Sportbuzzer" lediglich: "Ich spiele für RB Leipzig, wir haben noch viel vor, ich will und muss konzentriert bleiben."

Forsberg kickt seit 2015 für die Roten Bullen und absolvierte seit dem Aufstieg ins Oberhaus 39 Bundesligaspiele, in denen er acht Treffer erzielte und seine Qualitäten als Vorbereiter der Leipziger unter Beweis stellte.