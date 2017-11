Dänische Frauen nach Streik nicht gesperrt

Maja Kildemoes darf auf mehr Geld und eine WM-Teilnahme hoffen

Die dänischen Fußball-Frauen werden wegen ihres Streiks beim WM-Qualispiel gegen Schweden nicht gesperrt. Der europäische Verband UEFA entschied am Donnerstag aber, das Spiel als 0:3 der Däninnen zu werten, wie die Nachrichtenagentur Ritzau berichtete. Im schlimmsten Fall hätte Dänemark der Ausschluss aus der Qualifikation für die WM 2019 und damit auch das Aus für Olympia 2020 in Tokio gedroht.

Die dänische Auswahl war wegen eines Gehalts-Konflikts zwischen Verband und Spielerinnen Mitte Oktober nicht zu dem Spiel gegen Schweden angetreten. Danach hatte es eine teilweise Einigung gegeben, so dass das nächste Qualifikationsspiel gegen Kroatien stattfinden konnte. Die Verhandlungen dauern noch an.

In einem ähnlichen Streit in Norwegen hatte der dortige Fußball-Verband kürzlich die Entschädigungszahlungen für seine Nationalteams neu geregelt und die Frauen von 2018 an mit den Männern gleichgestellt.

