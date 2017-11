Salzburg-Gegner Guimarães im Cup siegreich

Salzburg bekommt es am Donnerstag mit den Portugiesen zu tun

Vitória Guimarães kommt mit einem Erfolgserlebnis zum Europa-League-Gruppenspiel am Donnerstag nach Salzburg. Im Sechzehntelfinale des portugiesischen Cups setzte sich das Team von Trainer Pedro Martins am Sonntag gegen CD Feirense mit 2:1 durch. Die Tore erzielten Heldon (4.) und Raphina (58.), ab der 48. Minute agierte Vitoria in Überzahl.

Olympique Marseille, am 7. Dezember auswärts letzter Gruppengegner der "Bullen", entging in der französischen Liga nur knapp der ersten Niederlage nach sieben Partien. Ein Last-Minute-Treffer von Morgan Sanson (94.) rettete dem Tabellenvierten einen Punkt. Dennoch verabsäumte man es, von den Unentschieden der davor rangierenden AS Monaco und Olympique Lyon zu profitieren.

apa