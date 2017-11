Stimmen: "In der Europa League nicht gut genug"

Julian Nagelsmann verlor mit 1899 Hoffenheim in Braga

Das Kapitel Europa ist für Hertha BSC schon vor dem letzten Spieltag in der Europa League beendet. In Bilbao setzte es trotz guter Leistung eine knappe Niederlage. In Köln steigt derweil die Hoffnung auf bessere Zeiten. Hoffnung auf ein Weiterkommen bestand vor der Partie in Braga auch für Hoffenheim. Doch auch bei Coach Julian Nagelsmann macht sich nun Ernüchterung breit. Die Stimmen.

Athletic Bilbao - Hertha BSC 3:2

Pál Dárdai (Trainer Hertha BSC): "Wir hätten ein Unentschieden verdient gehabt. Aber Fußball ist kein 'Hätte, wenn und aber", Fußball ist ein Ergebnissport. Wir haben es nicht mehr geschafft, den Ball laufen zu lassen. Hinzu kommen zwei unnötige Elfmeter, die wir verschenkt haben. Wichtig ist, dass wir etwas aus diesem Spiel lernen, denn wir sind noch eine junge Mannschaft."

José Ángel Ziganda (Trainer Athletic Bilbao): "Wir wollten unbedingt am Leben bleiben und Chancen für das letzte Spiel haben. Dafür mussten wir zuhause gewinnen und ein gutes Spiel machen. Doch wir sind nicht in unseren Rhythmus gekommen und haben uns zu keinem Zeitpunkt der Partie wohl gefühlt. Aber wir konnten uns aus dieser schwierigen Situation befreien."

1. FC Köln - FC Arsenal 1:0

Peter Stöger (Trainer 1. FC Köln): "Es war ein hundertprozentiger Arbeitssieg. Der bedingungslose Kampf hat mich beeindruckt. Es tut uns gut, dass wir mit viel Herzblut heute gewonnen haben. Arsenal ist ein richtig guter Klub. Sie spielen immer offensiv und haben tolle Spieler."

Arsène Wenger (FC Arsenal): "Wir haben heute die Passgenauigkeit im letzten Drittel vermissen lassen. Köln hat mit Leidenschaft und Entschlossenheit verteidigt. Dann haben wir eine Zeit gebraucht, um ins Spiel zu kommen. An der Konzentration und der Vorbereitung der Spieler habe ich nichts auszusetzen."

Sporting Braga - 1899 Hoffenheim 3:1

Julian Nagelsmann (Trainer 1899 Hoffenheim): "Das frühe Gegentor war sehr ärgerlich. Das kann man ganz leicht verteidigen. Das sehr schnelle 0:1 spielt der ohne defensiv eingestellten Heim-Mannschaft natürlich in die Karten. Wir waren in der gesamten Saison der Europa League nicht gut genug, um uns ein Weiterkommen zu verdienen."