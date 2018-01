Milans Millionen-Truppe schlägt Lazio Rom

Hakan Calhanoglu (l.) freut sich mit Teamkollege Giacomo Bonaventura über den Treffer zum 2:1

Der AC Mailand hat am 22. Spieltag der italienischen Serie A seine Siegesserie fortgesetzt und den Rückstand auf die internationalen Plätze weiter verkürzt. Die Rossoneri gewannen am Samstagabend gegen den Tabellendritten Lazio Rom mit 2:1 (2:1).

Patrick Curtone hatte die Millionentruppe aus Mailand nach einem Freistoß des früheren Bundesliga-Profis Hakan Calhanoglu in Führung gebracht (15. Minute). Nur fünf Minuten später glich Adam Marusic für die Römer aus, ehe Giacomo Bonaventura kurz vor der Pause den Siegtreffer markierte (44.).

Lazio konnte in der zweiten Halbzeit keine weiteren Chancen verzeichnen. Am kommenden Mittwoch treffen die beiden Mannschaften im Halbfinale der Coppa Italia wieder im San Siro aufeinander.

Früher am Mittag eroberte der SSC Neapel die Tabellenführung in der Serie A zurück. Die Mannschaft von Trainer Maurizio Sarri drehte die Partie gegen den FC Bologna und siegte 3:1 (2:1).

Khedira trifft bei Juve-Sieg

In Neapel hatte Rodrigo Palacio die Gäste bereits in der ersten Spielminute in Führung gebracht, doch schon vier Minuten später traf Bolognas Ibrahima Mbaye ins eigene Tor. Dries Mertens sicherte Neapel dann mit einem Doppelpack (37./Foulelfmeter, 59.) den Platz an der Spitze.

Neapel (57 Punkte) liegt damit wieder einen Punkt vor Juventus Turin (56). Der Rekordmeister hatte sich am Samstagabend durch Treffer von Sami Khedira und Gonzalo Higuain beim 2:0 (0:0) bei Chievo Verona zwischenzeitlich an die Spitze gesetzt.

Inter Mailand verpasste es derweil, sich an Lazio Rom vorbei auf Platz drei zu schieben. Die Lombarden kamen beim abstiegsbedrohten SPAL Ferrara nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und können am Sonntagabend noch vom AS Rom auf Platz fünf verdrängt werden.

Auch AS Rom hätte auf einen Champions-League-Qualifikations-Rang rücken können - jedoch verlor der Klub aus der Hauptstadt am Sonntagabend das Verfolgerduell gegen Sampdoria Genua mit 0:1 (0:1). Damit bleibt Rom Fünfter mit vier Punkten Vorsprung auf Genua.

Verona setzt Ausrufezeichen

Udinese Calcio sprang durch ein 1:0 (0:0) beim FC Genua auf Rang acht und wahrte den Kontakt zu den Europapokal-Plätzen. Einen Platz dahinter liegt punktgleich der FC Turin, der gegen Schlusslicht Benevento Calcio souverän 3:0 (3:0) gewann.

Ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf sendete derweil Hellas Verona. Der Aufsteiger siegte beim AC Florenz mit 4:1 (2:0), liegt mit 16 Punkten aber weiterhin auf dem vorletzten Platz. Der FC Crotone und Cagliari Calcio trennten sich 1:1 (1:1).