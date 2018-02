Europa-Verbot für Aubameyang: Wenger kritisiert Regel

Darf in der Europa League nicht für Arsenal spielen: Pierre-Emerick Aubameyang

Ex-BVB-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang darf aufgrund der UEFA-Bestimmungen nicht für seinen neuen Klub FC Arsenal in der Europa League auflaufen. Gunners-Teammanager Arsène Wenger fordert die Abschaffung der Regel.

"Ich glaube alle Klubs würden dafür plädieren, dass diese Regel in Europa verschwinden muss", sagte der Franzose vor Arsenals Zwischenrunden-Hinspiel bei Östersunds FK am Donnerstag. "Die Transfersummen sind derart angestiegen, dass man nun auch im Winter 60, 70 oder 80 Millionen Euro für neue Spieler ausgeben muss. Dass diese Spieler dann nicht spielen dürfen, ergibt keinen Sinn."

Besonders "bizarr" sei die Situation bei Aubameyang, weil dieser in dieser Saison noch nicht in der Europa League gespielt habe, ergänzte Wenger. Der Gabuner hatte für den BVB vor dem Jahreswechsel sechs Partien in der Champions League absolviert.

Aubameyang war Ende Januar für knapp 64 Millionen Euro aus Dortmund nach London gewechselt. Auf internationaler Bühne ist der Stürmer nicht für den 13-maligen englischen Meister spielberechtigt.

Hintergrund: Auch der BVB tritt nach dem Abstieg aus der Königsklasse nun in der Europa League an. Laut Reglement darf ein Profi innerhalb einer Saison auf europäischer Bühne nicht für zwei Teams auflaufen, sofern beide im selben Wettbewerb spielen.