Verbandswechsel? England will Bailey für WM nominieren

Könnte zur WM nach Russland fahren: Leon Bailey

Shootingstar Leon Bailey von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen weckt nicht nur die Begehrlichkeiten anderer Klubs, sondern offenbar auch der englischen Nationalmannschaft.

Wie der "Mirror" berichtet, will Teammanager Gareth Southgate den 20 Jahre alten Jamaikaner für die Three Lions gewinnen und möglichst schon bei der WM in Russland einsetzen.

Theoretisch ist das denkbar, denn zwei von Baileys Großeltern besitzen britische Pässe. Der pfeilschnelle Offensivspieler, der beim 2:1-Erfolg der Werkself am Samstag beim Hamburger SV seinen neunten Saisontreffer erzielte, könnte angeblich auch für Belgien und Malta auflaufen.

Für Bailey steht bislang nur ein Einsatz in der U23 Jamaikas zu Buche, ein Verbandswechsel wäre demnach möglich. Der Reggae Boy hatte im Januar 2017 bei seinem Wechsel von KRC Genk nach Leverkusen zwölf Millionen Euro Ablöse gekostet, inzwischen hat er seinen Marktwert deutlich gesteigert.