PSG-Teamkollege genervt von Neymar-Debatte

Youngster Presnel Kimpembe (l.) ist nicht gerade begeistert vom Neymar-Hype

Abwehrjuwel Presnel Kimpembe von Paris Saint-Germain ist genervt von den ständigen Diskussionen um seinen verletzten Teamkollegen Neymar.

"Schon wieder Neymar. Neymar hier, Neymar da. Ich weiß nicht, was ich Ihnen sagen soll", sagte der 22-Jährige im Interview mit "Le Parisien" angesprochen auf den Ausfall des Teamkollegen gegen Real Madrid. Der brasilianische Superstar laboriert an einem Haarriss am Fuß.

Trainer Unai Emery werde auf andere Spieler setzen, so Kimpembe. "Wenn Neymar nicht spielt, dann spielt er halt nicht."

Nach Ansicht von Kimpembe, der sich in dieser Spielzeit zum Stammspieler beim französischen Spitzenklub entwickelte, darf ein Einzelspieler ohnehin keinen zu großen Stellenwert einnehmen. "Die Mannschaft zählt immer zuerst", so der Defensivmann.

Nichtsdestotrotz bedauert Kimpembe den Ausfall Neymars. "Klar tut uns das weh. Wir wissen, wie wichtig er für das ganze Team ist", gab der Franzose zu. Deshalb wolle PSG sich "für ihn qualifizieren", erklärte Kimpembe.

Ob mit oder ohne Neymar, es wird keine leichte Aufgabe werden für den französischen Meister. Real Madrid konnte das Hinspiel mit 3:1 für sich entscheiden. Doch von möglichen Fehlern aus dem Hinspiel will Kimpembe nichts wissen. "Es gibt ein Rückspiel. Danach haben wir Zeit, darüber zu sprechen."