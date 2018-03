Schmelzer wütet wegen Salzburg-Pleite

BVB-Kapitän Marcel Schmelzer war nach der Pleite gegen Salzburg bedient

Kapitän Marcel Schmelzer von Borussia Dortmund hat nach der peinlichen 1:2-Pleite in der Europa League gegen RB Salzburg deutliche Worte gefunden. Trainer Peter Stöger hofft wie Gonzalo Castro auf ein starkes Rückspiel des BVB.

Marcel Schmelzer (Kapitän Borussia Dortmund):

... über den Patzer gegen Salzburg: "Wir haben heute verdient verloren. Das war einfach nicht in Ordnung. Dass wir so etwas zu Hause zulassen, ist ein No-Go. Wir müssen jetzt einiges wiedergutmachen."

... über seinen Ballverlust vor dem 0:2: "Ich weiß nicht, was die UEFA da macht. Das war ein klares Foul."

Peter Stöger (Trainer Borussia Dortmund):

... über das Rückspiel: "Es gibt zum Glück noch ein zweites Spiel. Ausgeschieden sind wir noch nicht. Aber wir müssen uns natürlich ganz anders präsentieren. Wir haben die Qualität, in Salzburg zu gewinnen."

... über das schwache Angriffsspiel: "Wir hatten in der Offensive sehr viel Leerlauf. Das war sehr dürftig. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass wir nicht in die Zweikämpfe gehen."

Gonzalo Castro (Borussia Dortmund):

... über die Ausgangsposition vor dem Rückspiel: "Das darf uns nicht passieren. So ist die Situation noch schwieriger als gegen Bergamo."

... über den Matchplan für das Rückspiel: "Wir haben Chancen gehabt, in der ersten und in der zweiten Halbzeit. Nächste Woche müssen wir mit voller Attacke und am besten mit zehn Stürmern spielen, damit wir das drehen können."

Marco Rose (Trainer RB Salzburg): "Wir haben das Spiel verdient gewonnen. Wir haben mutig und mit viel Druck gespielt. Wir fahren mit einem ordentlichen Ergebnis nach Hause. Wir sollten nicht den Fehler machen und das Ergebnis im Rückspiel verwalten. Wir müssen versuchen, Tore zu machen. Das wird der Schlüssel sein."