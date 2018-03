Müller sieht den Erfolgsspirit wie im Triple-Jahr

Thomas Müller brennt auf die K.o.-Phase der Königsklasse

Thomas Müller vom deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat betont, in welchen Bereichen sich sein Team noch verbessern muss, wenn es in dieser Spielzeit das zweite Triple nach 2013 geben soll.

Gegenüber der "Sport Bild" verdeutlichte der wiedererstarkte Offensiv-Freigeist der Münchner: "Wir müssen einfach extrem effektiv sein. Wir müssen jedes Spiel nutzen, um uns zu verbessern, die Schwächen genau analysieren. Wenn du die Champions League holen willst, musst du 90 Minuten – oder 120 – ein Top-Niveau erreichen. Dazu braucht man den Glauben im ganzen Verein, vom Physio bis zum Auswechselspieler."

Der 28-Jährige zeigte sich zuversichtlich, dass sich sein Team genau auf diesen Erfolgsspirit in den entscheidenden Wochen verlassen kann. "Dieser Glaube entsteht dadurch, weil wir mit dem gesamten Trainerteam gut zusammenarbeiten", meinte Müller und lobte dabei einmal mehr explizit die Arbeit seines Chefcoaches Jupp Heynckes: "Ich habe viel Selbstbewusstsein, da ich viel Vertrauen bekomme, seit Jupp Heynckes wieder unser Trainer ist. Er hat von Anfang an klargemacht, dass es zwar natürlich um das Leistungsprinzip geht, aber auch versucht, mich sofort zu pushen."

Müller über Tuchel: "Mal sehen, was passiert"

Beim Thema Heynckes-Nachfolge wird derzeit vor allem der Name Thomas Tuchel beim FC Bayern gehandelt. Eine Personalie, die Starspieler Thomas Müller gegenüber der "Sport Bild" nur beiläufig kommentieren wollte: "Ich hatte ihn selbst nie als Trainer, deswegen kann ich ihn natürlich schwer einschätzen. Der Fußball des BVB hatte eine gute Struktur, und der sportliche Erfolg war ebenfalls gegeben. Mal sehen, was in den nächsten Wochen und Monaten so passiert."

Vor dem Rückspiel beim türkischen Spitzenverein Besiktas Istanbul am Mittwoch (18 Uhr) bekräftigte Müller außerdem den Eindruck, dass er besonders in den K.o.-Spielen der Königsklasse besonders gut funktioniere: "Ich will immer gut performen. Aber ich bin sicherlich nicht anfällig, dass mich ein wichtiges Spiel nervös machen würde. Natürlich ist man ein Stück mehr motiviert, aber wenn ich mich selbst einschätzen müsste, würde ich sagen: Die Druck-Resistenz ist meine Stärke."

Müller hat nach den Weltfußballern Cristiano Ronaldo (58 Tore) und Lionel Messi (38) mit 21 Treffern in der K.o.-Phase der Champions League die meisten in den letzten 20 Jahren erzielt.