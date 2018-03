Rekordtorschützen: Messi macht Jagd auf CR7

Barcas Lionel Messi hatte gegen den FC Chelsea allen Grund zu jubeln

Der fünfmalige Weltfußballer Lionel Messi vom FC Barcelona hat die Katalanen mit seinen Champions-League-Toren 99 und 100 beim 3:0-Sieg gegen den englischen Spitzenklub FC Chelsea beinahe im Alleingang ins Viertelfinale geschossen.

Der Argentinier ist der zweite Spieler nach Dauerrivale Cristiano Ronaldo, der diese Marke in der Königsklasse erreicht. Messi benötigte für seine Trefferausbeute in der Königsklasse nur 123 Spiele.

Ronaldo, der Weltfußballer aus Portugal von Champions-League-Sieger Real Madrid, führt das Ranking weiterhin mit deutlichem Abstand an. Der 33-Jährige hat in 148 Partien bisher 117. Mal in der Königsklasse getroffen.

Erfolgreichster deutscher Torjäger ist Thomas Müller von Bayern München (42) als Zwölfter, Teamkollege Robert Lewandowski (45 Tore) belegt Position zehn.

Im Ranking der besten Europacup-Schützen bedeutete der Doppelpack von Messi seine Treffer 102 und 103 im Europapokal, bei dem neben der Champions League auch andere Europacup-Wettbewerbe in die Wertung mit einfließt.

Zudem misst das Ranking die besten Torschützen des Champions-League-Vorgängers. Der Europapokal der Landesmeister wurde von 1955 bis 1992 ausgetragen und sorgt in der Top 5 der Europacup-Rekordtorschützen für eine deutsche Beteiligung.

Die erfolgreichsten Champions-League-Torschützen:

1. Cristiano Ronaldo 117 Tore *

2. Lionel Messi 100 Tore *

3. Raúl 71

4. Ruud van Nistelrooy 56

5. Karim Benzema 51 *

6. Thierry Henry 50

7. Zlatan Ibrahimovic 49 *

8. Andriy Shevchenko 48

9. Filippo Inzaghi 46

10. Robert Lewandowski 45*

11. Didier Drogba 44

12. Alessandro Del Piero 42

12. Thomas Müller 42*

(*) Spieler noch aktiv

Die Spieler mit den meisten Europacuptoren:

1. Cristiano Ronaldo (Manchester United/Real Madrid) 120 Tore*

2. Lionel Messi (FC Barcelona) 103*

3. Raúl (Real Madrid/Schalke 04) 76

4. Filippo Inzaghi (AC Parma/Juventus Turin/AC Mailand) 70

5. Gerd Müller (Bayern München) 69