FA-Cup und Liga am selben Wochenende

Manchester United kann sich über den FA Cup rehabilitieren

Während Manchester United, Chelsea und Tottenham im FA-Cup ihre letzte Titelchance am Leben halten wollen, finden dieses Wochenende auch einige Partien in der Premier League statt.

Während Manchester United, Chelsea und Tottenham im FA-Cup ihre letzte Titelchance am Leben halten wollen, finden dieses Wochenende auch einige Partien in der Premier League statt.

Nach dem Ausscheiden aus der Champions League geht es für drei englische Spitzenvereine am Wochenende darum, im FA-Cup-Viertelfinale die letzte Titelchance in dieser Saison zu wahren. Für Manchester United, Chelsea und Tottenham ist der älteste Klubbewerb die einzige Möglichkeit, doch noch einen Titel in dieser Spielzeit einzufahren.

Auf das Trio warten durchaus lösbare Aufgaben. Tottenham tritt ohne den verletzten Top-Goalgetter Harry Kane in Swansea an, Manchester United empfängt Brighton, den Klub von Markus Suttner, und auf Chelsea wartet ein Auswärtsspiel gegen Leicester City, den Arbeitgeber von Aleksandar Dragović und Christian Fuchs. Außerdem absolviert der Drittligist Wigan, der sensationell Manchester City aus dem Bewerb geworfen hat, eine Heimpartie gegen Southampton.

Wegen FA-Cups: Rumpfrunde in der Premier League

Aufgrund der FA-Cup-Matches steigt in der Premier League nur eine Rumpfrunde. Im Einsatz ist Moritz Bauer mit Stoke City daheim gegen Everton sowie Sebastian Prödl mit Watford auswärts gegen Liverpool. Dafür dürfen etwa ManCity und Arsenal pausieren - ebenso wie West Ham, weshalb die abstiegsbedrohten Londoner mit Marko Arnautović zuletzt ein Trainingscamp in Florida einschoben.

More graft in the heat. pic.twitter.com/FAPSQS1ie1 — West Ham United (@WestHamUtd) 15. März 2018

Urlaubsstimmung kam im sonnigen und warmen Miami allerdings nicht auf, betonte der ÖFB-Teamspieler auf der Klubwebsite. "Es war wie in der Vorbereitung, die Trainings waren wirklich hart", sagte Arnautović.

West Ham geriet zuletzt wegen Ausschreitungen bei der Heimniederlage gegen Burnley in die Schlagzeilen. Als Konsequenz aus diesen Vorfällen werden die Sicherheitskräfte für das kommende Match vor eigenem Publikum am 31. März gegen Southampton verstärkt.

apa