Der Fall "Fellbeck": Wenger gibt sich bedeckt

Danny Welbeck bekam nach einer Schwalbe einen Elfmeter zugesprochen

Nach dem 3:1-Sieg gegen AC Mailand zog der FC Arsenal souverän ins Viertelfinale der Europa League ein. Nach der Partie sorgte eine Szene für besonders viel Gesprächsbedarf: die Schwalbe von Gunners-Stürmer Danny Welbeck.

Welbeck kam beim Stand von 0:1 bei einem Zweikampf mit Ricardo Rodríguez im Strafraum zu Fall - ohne sichtliche Fremdeinwirkung. Schiedsrichter Jonas Eriksson fiel auf die Schwalbe herein und gab Elfmeter. Diesen verwandelte Welbeck selbst und ebnete damit den Weg zum Sieg und zum Erreichen des Viertelfinales.

Nach der Partie vermied Arsenal-Manager Arsène Wenger, eindeutig Stellung zur Situation zu beziehen. "Ich habe es nicht erneut gesehen", sagte der 68-Jährige: "War es ein Elfmeter oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich werde es mir nochmal ansehen und ehrlich beurteilen. Mein Urteil werde ich auch Danny mitteilen, keine Sorge."

Noch Anfang Februar bezeichnete Wenger englische Spieler als Schwalben-Meister. "Ich kann mich noch an diverse Fälle erinnern, da wurden ausländische Spieler, die Schwalben gemacht haben, an den Pranger gestellt. Offenbar haben die englischen Profis sich einiges abgeschaut. Vielleicht sind sie sogar mittlerweile die Meister der Schwalben."

Neuer Spitzname "Fellbeck"?

Dieser Kritik schloss sich Mailand-Trainer Gennaro Gattuso an. "Welbeck ist ein Stürmer, er muss tun, was er tun muss. Diese Aktion entspricht dem Ruf des englischen Fußballs", erklärte der 40-Jährige und ergänzte offenbar ironisch: "In England gibt es viel Fair Play." Den Referee wollte Gattuso allerdings nicht kritisieren: "Ein Spieler kann Fehler machen, genauso ein Schiedsrichter."

Der ehemalige Profi und heutige TV-Experte Gary Lineker taufte Welbeck nach seiner Schwalbe sogar kurzerhand um und gab dem Stürmer den Namen Danny "Fellbeck".