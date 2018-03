Meinung: "Königsklasse findet ohne den BVB statt"

Bleibt André Schürrle und dem BVB nur die Europa League?

Während der FC Bayern München die Meisterschaft sicher hat, herrscht im Kampf um die Plätze hinter dem Rekordmeister noch Hochspannung. Wer erreicht die Champions League? Wer muss sich mit der Europa League begnügen? Fünf weltfussball-Redakteure geben ihre Tipps ab.

Tobias Knoop: Auf den Plätzen zwei bis vier wird sich im Saisonendspurt nur noch die Reihenfolge der Teams ändern. Borussia Dortmund wird im Vergleich zu den im bisherigen Saisonverlauf etwas konstanteren Schalkern den längeren Atem haben. Der BVB krallt sich also den Titel "Best of the Rest" hinter den Bayern. Die Königsblauen laufen auf Rang drei, Leverkusen als Vierter ein. RB Leipzig wird den Sprung in die Königsklasse nicht schaffen, zu schwach präsentiert sich der Vizemeister aktuell.

Aufgrund der Konstellation im Halbfinale des DFB-Pokals wird aller Voraussicht nach auch Rang sieben noch zur Qualfikation für die Europa League reichen. Drei Bundesligateams dürfen also am "kleinen" Europapokal teilnehmen. Neben Leipzig hat auch Eintracht Frankfurt aufgrund einer starken Saison den internationalen Wettbewerb verdient. Am aktuellen Tabellensiebten 1899 Hoffenheim wird Borussia Mönchengladbach noch vorbeiziehen, trotz des Negativtrends der letzten Wochen.

Ralf Amshove: Im Gegensatz zur Meisterschaft verspricht der Kampf um die Champions-League-Plätze Spannung. Schalke 04 ist der Favorit auf die Vizemeisterschaft, denn das Tedesco-Team bekommt es in den verbleibenden acht Spielen vornehmlich mit Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte zu tun. Leverkusen und das Überraschungsteam aus Frankfurt werden das CL-Quartett komplettieren.

Einen enttäuschenden Saisonabschluss wird es für den BVB geben. Das schwere Restprogramm und der Kräfteverschleiß durch die Europa League lassen das Stöger-Team auf einen EL-Platz abrutschen, die Königsklasse findet im kommenden Jahr ohne den BVB statt. Hoffenheim und Leipzig vervollständigen das deutsche Europa-League-Trio.

Florian Pütz: "Eintracht Frankfurt international", schallt es am Ende der Saison beim Auswärtsspiel auf Schalke durch die Veltins-Arena. Gemeinsam mit den drittplatzierten Schalkern darf sich die Eintracht über den Einzug in der Champions League freuen. Ausschlaggebend ist das direkte Aufeinandertreffen mit Bayer Leverkusen am 30. Spieltag, das die Frankfurter für sich entscheiden.

Die Leverkusener und der Brauseklub aus Leipzig schaffen es nur in die Europa League. Achja: Borussia Dortmund zieht direkt hinter den Bayern in die Königsklasse ein - Marco Reus und Michy Batshuayi sei Dank.

Heiko Lütkehus: Vizekusen is back - und alle sind zufrieden! Anders als zur Jahrtausendwende ist es für die Werkself ein Riesending, als erster "Verfolger" des FC Bayern ins Ziel zu kommen. Leverkusen wird verdient in die Champions League zurückkehren. Dahinter reihen sich die Pott-Rivalen Schalke und Dortmund ein, die fußballerisch zwar schwankend, punktetechnisch aber überaus konstant sind.

Am Zählerstand wird RB Leipzig wiederum scheitern und mit der Europa League vorlieb nehmen müssen. Ralf Rangnick und Co. werden die erneute Qualifikation für das internationale Geschäft selbstverständlich als Erfolg verkaufen, intern dürfte sich die Begeisterung jedoch in Grenzen halten. Hoffenheim und Frankfurt laufen auf den Plätzen sechs und sieben ein und vertreten die Bundesliga 2018/19 ebenfalls europäisch.

Marc Affeldt: Vier Liga-Siege in Folge, zuletzt dreimal ohne Gegentor - beim FC Schalke läut es derzeit rund. Das bleibt allerdings nicht so. Den ersten Dämpfer setzt es bei den Wölfen, die im Abstiegskampf endlich um sich beißen. Auch die Gastspiele bei den Kellerkindern aus Hamburg und Köln werden keine Selbstläufer und das Revierderby am am 30. Spieltag hat eh seine eigenen Gesetze. Am Ende bleibt den Knappen nur die Europa League.

Hinter den Bayern buchen Leverkusen, der BVB und Eintracht Frankfurt, das Schalke am letzten Spieltag schlägt, das Ticket für die Königsklasse. Augsburg und Gladbach müssen in die Europa-League-Qualifikation.