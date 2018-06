Portugals Patrício will Vertrag bei Sporting auflösen

Will Sporting unbedingt verlassen: Rui Patrício

Der portugiesische Fußball-Nationaltorhüter Rui Patrício will seinen Vertrag beim Spitzenklub Sporting Lissabon auflösen.

In einem Brief an den Verein verwies der 30-Jährige, dessen Wechsel zum Premier-League-Aufsteiger Wolverhampton Wanderers zuletzt immer konkretere Formen angenommen hatte, auf die jüngsten Ausschreitungen von Sporting-Anhängern gegen die eigenen Spieler und bezeichnete seinen Wunsch deswegen als "gerechtfertigtes Motiv".

Der Europameister von 2016, der auch im Kader für die WM in Russland steht, wurde allerdings von Sporting-Präsident Bruno de Carvalho am Freitag in einer Pressekonferenz der Lüge bezichtigt. Der Klubboss machte Patrícios Agenten Jorge Mendes, der unter anderem auch Cristiano Ronaldo berät, für die Aktion verantwortlich. "Von den 18 Millionen Euro Ablöse, die auf dem Tisch lagen, wollte Mendes sieben Millionen für sich", behauptete De Carvalho und fügte an, Patrício sei von Mendes "manipuliert" worden.

Sporting hatte am Dienstag erklärt, mit dem italienischen Spitzenklub SSC Neapel grundsätzliche Einigkeit über einen Transfer Patrícios erzielt zu haben. Zuletzt stiegen aber auch die Wolves, deren chinesische Besitzer ebenfalls von Mendes beraten werden, in den Poker ein.