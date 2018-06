Sorgen beim DFB: Timo Werner könnte ausfallen

Timo Werner droht gegen Saudi Arabien auszufallen

Timo Werner ist bei der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft in Russland der Hoffnungsträger im DFB-Angriff. Für den wichtigen Härtetest gegen Saudi Arabien (Freitag, 19:30 Uhr) droht der 22-Jährige jedoch auszufallen.

"Es ist wahrscheinlich nicht so schlimm, aber es ist noch unklar, ob er spielen kann", kommentierte Bundestrainer Joachim Löw auf "ARD"-Nachfrage die gesundheitliche Situation des RB-Leipzig-Angreifers.

Welche Blessur Werner derzeit außer Gefecht setzt, ist bislang unbekannt. Sollte Werner nicht auflaufen, dürfte Mario Gomez die Lücke im deutschen Angriffszentrum füllen.

Werner brillierte im Dress des DFB bislang mit sieben Toren in 13 Einsätzen. Auffallend dabei: Der schnelle Stoßstürmer traf meist, wenn es darauf ankam. Während in sechs Freundschaftspielen nur ein Tor zu Buche steht, knipste Werner in der WM-Qualifikation und beim Confed-Cup sechsmal in sieben Spielen.

Die WM wird das erste Großereignis für den Akteur aus der Jugend des VfB Stuttgart.