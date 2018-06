Ägypten verliert trotz Salah-Tor und Oldie-Wunder

Mohamed Salah (2.v.l.) verliert mit Ägypten auch das dritte WM-Spiel

Ägyptens Topstar Mohamed Salah verlässt mit einer weiteren herben Enttäuschung die WM-Bühne in Russland, Torwart Essam El Hadary darf sich als ältester Spieler bei einer WM-Endrunde immerhin über einen Eintrag in die Geschichtsbücher freuen.

Begleitet von den Diskussionen um angebliche Rücktrittsgedanken des Stürmers vom FC Liverpool verloren die Pharaonen auch das sportlich bedeutungslose letzte Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien 1:2 (1:1).

Ein Treffer von Salah (22.) und ein gehaltener Elfmeter durch den neuen WM-Altersrekordlers El Hadary reichten nicht zum ersten WM-Sieg des Landes. Für Saudi-Arabien trafen Salman Al-Faraj (45.+6) per Foulelfmeter und Salem Al-Dawsari (90.+5). Zuvor hatte der 45-Jährige El Hadary einen Handelfmeter von Fahad Al-Muwallad (41.) spektakulär pariert.

Ägyptens Schlussmann war beim Anpfiff des Spiels vor 36.823 Zuschauern in Wolgograd 45 Jahre und 161 Tage alt. In der Rangliste der ältesten Spieler bei WM-Endrunden löste El Hadary den Kolumbianer Farid Mondragon ab, der bei seinem Einsatz bei der WM 2014 in Brasilien 43 Jahre und drei Tage alt war.

Beide Mannschaften hatten nach zwei Niederlagen in der Gruppe A schon vor dem Anpfiff keine Chance mehr auf den Einzug ins Achtelfinale. Auch bei seinen bisherigen WM-Teilnahmen 1934 und 1990 war Ägypten ohne Sieg geblieben. Salahs Treffer war immerhin der erste für die Ägypter aus dem Spiel heraus seit der WM 1934.