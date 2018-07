Medien: Bayern blitzt bei Real-Star Kovacic ab

Mateo Kovacic hat bei Real Madrid noch einen Vertrag bis 2021

Fußball-Bundesligist Bayern München hat offenbar die Fühler nach dem kroatischen Nationalspieler Mateo Kovacic ausgestreckt. Der 24-Jährige soll einem Medienbericht zufolge allerdings bei Real Madrid bleiben.

Wie die spanische "AS" berichtet, baut Neu-Trainer Julen Lopetegui auf die Dienste des zentralen Mittelfeldspielers und ist nicht gewillt, den Kroaten im Sommer ziehen zu lassen - entgegen dem eigenen Wunsch des Spielers. Kovacic stand in der vergangenen La-Liga-Saison nur zehnmal in der Startelf der Königlichen und hegt Pläne, Madrid im Sommer zu verlassen.

Kurz nach der erfolgreichen WM, bei der Kovacic mit der Nationalmannschaft Dritter wurde, suchte er das Gespräch mit Lopetegui. Der "AS" zufolge erklärte er seinem Trainer, zu 100 Prozent sicher zu sein, wechseln zu wollen. Immerhin, so das Blatt weiter, zeigte auch der FC Bayern München Interesse am Mittelfeldspieler.

Der Bundesliga-Klub soll bei Real Madrid lose angefragt haben, ob ein Transfer zustande kommen kann. Auch Premier-League-Meister Manchester City und Serie-A-Klub AS Roma sollen Interesse bekundet haben.

Kovacic als Modric-Erbe in Madrid?

Die Hauptstädter zeigten sich jedoch nicht gesprächsbereit. Vielmehr sei Kovacic in Madrid, unabhängig der gebotenen Ablösesumme, unverkäuflich. "Wenn keiner mehr kommt oder keiner mehr geht, bin ich ein sehr glücklicher Trainer", zeigte sich Lopetegui zuletzt auf einer Pressekonferenz mit dem aktuellen Kader für die neue Saison zufrieden.

Perspektivisch könnte der junge Regisseur seinen Landsmann Luka Modric in der Schaltzentrale des Champions-League-Sieger beerben. Modric wird bald 33 Jahre alt, sein Vertrag läuft im Juni 2020 aus.

Diese Perspektive stimmt Kovacic allerdings noch nicht um: Schließlich kürzt dieser laut "AS" seinen Urlaub, um in der Sommer-Vorbereitung erneut mit Lopetegui das Gespräch zu suchen. Sein Vertrag ist noch bis 2021 gültig.