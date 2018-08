ManCity strauchelt in Wolverhamptons Heimfestung

Manchester City kommt gegen Wolverhampton nicht über ein 1:1 hinaus

Der englische Fußball-Meister Manchester City hat mit Ilkay Gündogan und Leroy Sané die ersten Punkte in der neuen Saison der Premier League liegen gelassen.

Beim Aufsteiger Wolverhampton Wanderers kam die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.

Willy Boly brachte den Außenseiter in Führung (57.), Aymeric Laporte glich für die Citizens aus (69.). WM-Teilnehmer Gündogan stand in der Startelf, wurde in der 77. Minute gegen Sane ausgewechselt, der allerdings nicht den erhofften neuen Schwung brachte. Sergio Agüero traf mit einem Freistoß in der Schlussphase nur die Latte (90.+5).

Der Treffer von Laporte hatte historische Ausmaße. Es war das 1500. Tor eines Franzosen in der Premier League.

"Wir haben alles versucht"

Wolves-Teammanager Nuno Espírito Santo arbeitet damit weiter erfolgreich an seiner starken Heimbilanz. Der Portugiese verlor nur zwei seiner 28 Heimspiele mit Wolverhampton - 18 Siege, acht Remis.

"Wir haben alles versucht und hatten viele Chancen", kommentierte City-Boss Guardiola das Remis. Man habe allerdings auch gewusst, wie stark die Wolves sind, so der Katalane weiter, der die Reaktion seines Teams lobte.

Die ersten beiden Ligaspiele hatte ManCity gegen den FC Arsenal (2:0) und Huddersfield Town (6:1) gewonnen.