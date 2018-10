HSV: Lasogga Bankdrücker trotz Arp-Ausfall?

Pierre-Michel Lasogga verlor zuletzt seinen Stammplatz an Fiete Arp

Mit dem Heimspiel am Sonntag (ab 13:30 Uhr) gegen den VfL Bochum hat Fußball-Zweitligist Hamburger SV die große Chance, in der Tabelle der 2. Bundesliga weiter an Boden gut zu machen. HSV-Trainer Christian Titz könnte dabei mit einer Überraschung in der Sturmspitze aufwarten.

Nachdem U-Nationalspieler Fiete Arp, der in der Meisterschaft jüngst zweimal für die Rothosen in der Startelf stand, verletzt mit Außenbandteilanriss im Sprunggelenk von der letzten Länderspielreise kam, schien die Alternative festzustehen.

Pierre-Michel Lasogga steht für seine Rückkehr in die Startelf bereit, ist mit sieben Pflichtspieltoren in der laufenden Spielzeit ohnehin der Top-Torjäger des einstigen Bundesligadinos.

Doch offensichtlich laufen die Planungen des Hamburger Cheftrainers Christian Titz in eine andere Richtung. Wie der "kicker" berichtete, plant der HSV-Coach vielmehr mit Sommer-Neuzugang Khaled Narey auf der Mittelstürmerposition.

Narey im Training in der A-Elf im Sturm

Schon in der letzten Trainingswoche wurde der gelernte Flügelspieler mehrfach auf der Neun getestet, lief unter anderem im Testspiel gegen Aarhus GF (3:2) eine Halbzeit lang auf dieser Position auf.

Auch beim Training am Dienstag, in dem intensiv verschiedene Spielformen auf dem Plan standen, durfte Narey in der vermeintlichen A-Elf ran, während Lasogga lediglich im B-Team stand.

Wie ernst es dem Hamburger Trainer Titz mit der Umpositionierung seiner agilen, antrittsschnellen und dynamischen Nummer sieben ist, bleibt noch abzuwarten. Derzeit scheint es aber wahrscheinlich, dass Narey im Falle eines tatsächlichen Arp-Ausfalls gegen den VfL Bochum am kommenden Sonntag zum ersten Mal als Mittelstürmer in die Partie starten wird.