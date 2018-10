Sané vor Verlängerung bei Manchester City

Leroy Sané verlängert womöglich zeitnah bei Manchester City

Nationalspieler Leroy Sané steht offenbar vor einer Verlängerung beim englischen Fußball-Meister Manchester City.

Laut "Telegraph" befindet sich der Tabellenführer der Premier League bereits in Gesprächen mit den Beratern des 22 Jahre alten Angreifers. Sané sei ein "wichtiger Bestandteil der Langzeitplanung" von Teammanager Pep Guardiola.

Auch die "Sun" hatte zuletzt berichtet, City wolle den Vertrag mit Sané lieber heute als morgen verlängern - und das, obwohl der Kontrakt des früheren Schalkers aktuell bereits bis zum Sommer 2021 läuft.

Sportlich läuft es für Sané in dieser Saison allerdings noch nicht perfekt in Manchester. Bei seinen zehn Pflichtspieleinsätzen stand der gebürtige Essener nur fünfmal von Beginn an auf dem Platz. Lediglich ein mageres Törchen gelang ihm.

Zuletzt hatten die Sky Blues auch die Leistungsträger Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, Ederson und Nicolas Otamendi mit neuen Verträgen ausgestattet. Auch David Silva, Fernandinho und Sergio Agüero unterschrieben neue Arbeitspapiere. Raheem Sterling, Ilkay Gündogan, Talent Phil Foden und eben Sané sollen folgen.

Auch mit dem inzwischen 32-jährigen Kapitän Vincent Kompany will Guardiola weiter arbeiten. Der Vertrag des Belgiers läuft nach der Saison aus, Kompany könnte den Klub dann ablösefrei verlassen.