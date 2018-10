Tuchel beklagt hohe Belastung der PSG-Stars

Tuchel hat die hohe Belastung seiner Spieler beklagt

Thomas Tuchel, seit Saisonbeginn Trainer des französischen Fußball-Meisters Paris St. Germain, hat sich vor dem Spiel gegen den SC Amiens vehement über die Belastung seiner Spieler beklagt.

Seine Starspieler müssten pro Saison 60 Spiele im Verein und dazu bis zu 20 in den betreffenden Nationalmannschaften bestreiten, zählte der Ex-BVB-Trainer auf. "Ich versuche, die Spieler zu schonen, aber die Nationaltrainer belasten sie stark", beklagte Tuchel.

Der Deutsche hatte zudem auch seinen Nicht-Nationalspielern in der Länderspielphase unter Auflagen (tägliches Individual-Training) eine Woche Urlaub gewährt. "Ich habe das in Dortmund nie gemacht", meine Tuchel und erklärte: "Wir haben eine sehr große Zahl an Spielen gespielt und wollten die Jungs belohnen. Sie sind alle mit einem Lachen zurückgekommen", berichtete der 45-Jährige.

Dass große Namen allein nicht reichen, um Titel zu gewinnen, stellte Tuchel unterdessen unmissverständlich klar. "Wir müssen es wie ein Orchester betrachten. Die besten Spieler Europas und der Welt zu haben, ist nicht genug", so Tuchel, der predigte: "Man muss ihnen Spaß vermitteln und sie als Team spielen lassen."