Ter Stegen dachte an Abschied vom FC Barcelona

Marc-André ter Stegen spielte 19 Jahre bei Borussia Mönchengladbach

Heute gilt Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona als unumstritten. Durch spektakuläre Paraden hat sich der 26-Jährige den Ruf als einer der besten Keeper der Welt erarbeitet.

Doch nach seinem Wechsel von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach zu Barca durfte der Schlussmann zunächst nur in den Pokalwettbewerben ran. "Es war eine Situation, die man nicht vergessen kann. Als Person, die alles spielen will, so wie ich, war es sehr kompliziert", gab ter Stegen jetzt gegenüber der spanischen Zeitschrift "Club del Deportista" zu.

Mit dem Chilenen Claudio Bravo setzte der spanische Spitzenklub lange auf Erfahrung. Ein Zustand, der der deutschen Nummer zwei zusetzte: "Ich werde es nicht leugnen, dass es Momente gab, in denen ich über einen Wechsel nachgedacht und nach Lösungen gesucht habe", verriet ter Stegen.

"Man hat mit gesagt, dass der Klub Vertrauen in mich hat, aber so wirkte es in der Realität nicht auf mich. Bravo war offensichtlich die bevorzugte Option", schilderte der 26-Jährige.

Letzten Endes verließ Bravo 2016 den Verein in Richtung Manchester City. Seitdem hütet ter Stegen in allen Wettbewerben das Barca-Tor. Große Eingewöhnungszeit brauchte er dabei nicht: "Ich glaube nicht, dass ich Schwierigkeiten hatte, mich anzupassen. Ich liebe die Art und Weise, wie Barça spielt. Ich mag die Philosophie, den Stil und die Mentalität des Teams."