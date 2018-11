Leicester siegt für verstorbenen Klubeigentümer

Leicester City erinnerte vor und nach dem Spiel an den verstorbenen Klubeigentümer

Eine Woche nach dem tragischen Unfalltod des Klubeigentümers Vichai Srivaddhanaprabha hat Leicester City in der englischen Premier League einen Sieg gefeiert.

Der Ex-Meister kam bei Cardiff City zu einem 1:0-Erfolg und schob sich mit 16 Punkten ins Tabellenmittelfeld. Demarai Gray (55.) erzielte den Treffer der Gäste.

Forever in our hearts. pic.twitter.com/OXBAE1GBZA — Leicester City (@LCFC) 3. November 2018

"Das Ergebnis ist nicht von Bedeutung. Viel wichtiger ist, dass sie ihr Bestes geben, um damit unseren Klubbesitzer zu ehren", hatte Teammanager Claude Puel vor der Begegnung erklärt. Srivaddhanaprabha war am vergangenen Samstag bei einem Hubschrauberabsturz nach Leicesters Heimspiel gegen West Ham United gestorben. Die mehrtägige Trauerfeier für den thailändischen Geschäftsmann begann am Samstag in einem Tempel in Bangkok.

Manchester United feiert knappen Sieg

Manchester United hat derweil dank Joker Marcus Rashford einen knappen Sieg beim AFC Bournemouth gefeiert. Der eingewechselte Nationalspieler traf in der Nachspielzeit (90.+2) zum 2:1-Erfolg des englischen Fußball-Rekordmeisters.

Mit 20 Punkten zog die Mannschaft von Teammanager José Mourinho mit Bournemouth gleich. Callum Wilson (11.) brachte die Gastgeber in Führung, Anthony Martial (35.) glich für den ehemaligen Champions-League-Sieger aus. Rashford sicherte dann die drei Punkte.