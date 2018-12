Taktik-Zettel von Koeman für 35.000 Euro versteigert

Ronald Koeman hatte seinen Taktik gegen Deutschland auf einem Zettel stehen

Der Zettel mit Anweisungen zu Positionswechseln, den Bondscoach Ronald Koeman in der Schlussphase des Nations-League-Duells der Niederlande gegen Deutschland (2:2) in Gelsenkirchen seinen Spielern auf dem Feld reichte, ist für 35.000 Euro versteigert worden.

Eine anonyme Person bot diese Summe in Amsterdam bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung der Johan-Cruyff-Stiftung. Mit dem Geld will die Stiftung in Südafrika einen Cruyff-Court und ein Child-Care-Zentrum bauen.

Auf dem Zettel stand unter anderem, dass Oranje-Kapitän und -Verteidiger Virgil van Dijk vorne in den Sturm wechseln sollte. Prompt erzielte er den 2:2-Endstand, der das DFB-Team in die B-Gruppe absteigen ließ.

Oranje erreichte die Finalrunde, die im Sommer 2019 in Portugal gespielt wird, und treffen dort auf England. Die Niederländer sind auch deutscher Gruppengegner in der Qualifikation für die paneuropäische EM 2020.

Ex-HSV-Spieler und TV-Experte Rafael van der Vaart hatte das Stück Papier auf dem Schalke-Rasen gefunden und den TV-Zuschauern gezeigt.