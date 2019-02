Werder verlängert langfristig mit Sargent

Josh Sargent soll weiterhin für Werder im Sturm stehen

Fußball-Bundesligist Werder Bremen plant langfristig mit seinem Sturmjuwel Josh Sargent und verlängerte den Vertrag mit dem 19-Jährigen. Die genaue Laufzeit der Zusammenarbeit gab der Klub aber nicht bekannt. Der bisherige Kontrakt des US-Amerikaners lief bis zum 30. Juni 2021.

"Ich fühle mich sehr geehrt. Die Vertragsverlängerung zeigt auch das Vertrauen des Vereins in mich. Ich habe mich bei Werder und in Bremen vom ersten Tag an wie zu Hause gefühlt und freue mich sehr auf die kommenden Jahre", sagte Sargent.

Bremens Trainer Florian Kohfeldt lobte: "Wer Josh in der Kabine, im Training oder auch am Spieltag erlebt, der erkennt nicht nur einen sehr talentierten jungen Spielern, sondern auch jemanden, der genau beobachtet und lernen will."

Sargent wechselte Anfang des vergangenen Jahres vom US-Ausbildungsklub St. Louis Scott Gallagher Missouri an die Weser und erzielte in der Bundesliga zwei Tore in neun Spielen, nachdem er zuvor er in der U23 auf sieben Tore bei zwölf Einsätzen gekommen war.