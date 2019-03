Ronaldo erstmals seit der WM in Portugals Aufgebot

Ronaldo schied bei der WM mit Portugal im Achtelfinale aus

Superstar Cristiano Ronaldo steht erstmals seit der Weltmeisterschaft in Russland wieder im Kader der portugiesischen Nationalmannschaft. Dies verkündete Trainer Fernando Santos vor Beginn der EM-Qualifikation. Am kommenden Freitag trifft der Titelverteidiger in Lissabon auf die Ukraine.

Nach dem Achtelfinal-Aus bei der WM sei es Zeit für eine Pause seines Leaders gewesen, sagte Santos, damit Ronaldo den "Anpassungsprozess" an seinen neuen Verein Juventus Turin bewältigen könne.

Ronaldo war nach neun Spielzeiten bei Real Madrid im Sommer nach Italien gewechselt. Am Dienstag schoss er Juve mit einer Drei-Tore-Gala beim 3:0 gegen Atlético Madrid ins Viertelfinale der Champions League.

Ronaldo hat für Portugal bislang in 154 Länderspielen 85 Tore erzielt. Den größten Triumph mit seinem Land feierte er 2016 mit dem 1:0 nach Verlängerung im Finale der EM gegen Gastgeber Frankreich.