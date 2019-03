Subotic liebäugelt mit Bundesliga-Comeback

Der Vertrag von Neven Subotic bei AS Saint-Étienne läuft am Ende der Saison aus

Knapp elf Jahre spielte Neven Subotic in der Fußball-Bundesliga, unter anderem bei Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln. Nun liebäugelt der Profi des französischen Klubs AS Saint-Étienne mit einer Rückkehr ins deutsche Oberhaus.

"Man wird sehen, was im Sommer passiert", sagte der 30-Jährige mit Blick auf seinen auslaufenden Vertrag zu "Sport 1": "Ich fühle mich in Saint-Etienne sehr wohl, mache aber auch keinen Hehl daraus, dass sowohl die Bundesliga als auch die Premier League nach wie vor sehr reizvolle Aufgaben bieten können."

Gerade die Bundesliga hat Subotic noch genau im Blick. Mit seinem Ex-Klub aus Dortmund fiebert der Abwehrspieler nach wie vor mit. Ich schaue wann immer ich die Gelegenheit habe den BVB im Fernsehen an", erklärte er und ergänzte: "Und natürlich bestehen sowohl nach Dortmund als auch in die Mannschaft weiterhin sehr gute Kontakte. Es ist ein bisschen wie eine Familie."

Dass der BVB die Tabellenführung zuletzt an den FC Bayern München abgeben musste, ist für Subotic kein Grund zur Beunruhigung. "Das ist völlig normal, dass nach einer solchen Hinrunde auch mal eine schwierigere Phase einsetzt, in der das nötige bisschen Glück fehlt", so der zweifache Deutsche Meister: "Ich bin aber absolut überzeugt, dass Lucien Favre die richtigen Mittel findet, um den Spannungsbogen wieder zu erhöhen."

Der BVB spiele einen tollen Fußball. "Es wurden viele neue Spieler sehr gut integriert. Es läuft alles richtig", lobte Subotic seinen Ex-Klub. Besonders lobende Worte fand der 30-Jährige für Marco Reus.

"Wenn Marco fit ist, dann ist er einer der besten Spieler der Welt", huldigte er den BVB-Angreifer. Dass Reus gut mit Favre zurechtkommt, sei kein Geheimnis. "Dazu kommt auch eine gute Synergie mit Mario Götze, Jadon Sancho, Paco Alcácer und anderen, die nochmal allen gegenseitig hilft."

"Kloppo macht in Liverpool einen sensationellen Job"

In dem Interview äußerte sich Subotic ebenfalls zu seinem ehemaligen Trainer Jürgen Klopp, der mit dem FC Liverpool aktuell im die Meisterschaft in England und um den Titel in der Champions League kämpft.

"Kloppo macht in Liverpool einen sensationellen Job. Bevor er da war, habe ich selten Liverpool geschaut, doch mit ihm sind die Reds zur Sensation geworden, sie bereichern die gesamte Fußballwelt", schwärmte Subotic.

Die Mannschaft strotze nur so vor Selbstvertrauen. Als emotionaler und motivierender Einpeitscher sei Klopp eine Klasse für sich, so Subotic.