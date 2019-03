Harry Kane träumt von NFL-Karriere

Harry Kane kann sich eine Zukunft als Kicker in der NFL vorstellen

Der englische Stürmerstar Harry Kane träumt nach dem Ende seiner Laufbahn als Profifußballer von einem Engagement als Kicker in der American-Football-Liga NFL. "Das ist etwas, das ich in zehn, zwölf Jahren auf jeden Fall ausprobieren möchte", sagte der Torjäger von Tottenham Hotspur im "ESPN"-Interview.

Kane ist ein großer Fan der US-Profiliga NFL, der 25 Jahre alte Torjäger hat über die letzten Jahre Freundschaft mit Star-Quarterback Tom Brady vom Super-Bowl-Sieger New England Patriots geschlossen. Kane bezeichnete ihn als "große Inspiration".

Mit Mittelmaß würde sich der Torschützenkönig der WM in Russland nicht zufrieden geben, sollte er eine Football-Karriere einschlagen: "Ich habe schon den Antrieb, der Beste zu sein. Wenn du in der Premier League und bei der Weltmeisterschaft gespielt hast und dich dann in der NFL beweist, würdest du dann als einer der größten Sportler überhaupt angesehen werden?"