Wird Gündogan im Sommer zum Schnäppchen?

Ilkay Gündogan wird Manchester City wohl bald verlassen

Die Zeit von Ilkay Gündogan bei Manchester City läuft allem Anschein nach im Sommer ab, Klubs wie der BVB, FC Bayern oder Inter Mailand sollen sich bereits in Stellung bringen. Offenbar könnte der Nationalspieler nach der Saison zum Schnäppchen werden.

Wie das italienische Portal "FCInterNews" berichtet, fordern die Citizens lediglich 25 Millionen Euro Ablösesumme. Der Klub um Teammanager Pep Guardiola soll gar bereit für Verhandlungen sein.

Schließlich wäre das kommende Transferfenster das letzte, in dem überhaupt noch eine angemessene Summe eingestrichen werden könnte. Der Vertrag von Ilkay Gündogan endet im Sommer 2020, der Mittelfeldspieler "will seinen Kontrakt nicht verlängern", so Guardiola zuletzt. Demnach konnten sich beide Parteien in den vergangenen Monaten nicht über ein neues Arbeitspapier einigen.

Zuletzt wurde in den englischen Medien ein Wechsel zu Borussia Dortmund, wo der 28-Jährige zwischen 2011 und 2016 spielte, spekuliert. Laut "Sun" arbeitet der BVB an einer Rückholaktion des gebürtigen Gelsenkircheners. Gündogan sei, so das Boulevardblatt, aber noch nicht sicher, ob er im Sommer ins Ruhrgebiet zurückkehren möchte.

Dem "Mirror" zufolge zeigt neben der Borussia aber auch Dauerrivale FC Bayern großes Interesse an einer Verpflichtung Gündogans. Ob der ManCity-Star jedoch angesichts des großen Konkurrenzkampfes im Mittelfeld einen Wechsel nach München in Erwägung zieht, darf zumindest bezweifelt werden. Gündogan ließ zuletzt durchblicken, dass der kommende Vertrag bei einem Klub auch der letzte sein könnte.

In Italien wächst derweil die Hoffnung, Ilkay Gündogan könnte es zu Inter Mailand ziehen. Laut "FCInterNews" lockt der Traditionsverein mit einem Vierjahresvertrag, der Gündogan jährlich sechs Millionen Euro zusichert.