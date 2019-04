Notre-Dame: PSG-Sondertrikots im Nu ausverkauft

So sehen die Sondertrikots aus

Die 1000 Anfertigungen eines Sondertrikots in Gedenken an Notre-Dame, in dem die Spieler des französischen Meisters Paris Saint-Germain am Ostersonntag gegen AS Monaco (3:1) aufliefen, waren am Montag innerhalb von einer halben Stunde ausverkauft.

Das teilte PSG mit. Das Trikot war für 100 Euro erhältlich, der Erlös geht an Institutionen der Feuerwehr.

Statt der Spielernamen stand der Name der durch einen Brand erheblich zerstörten Kathedrale auf dem Rücken. Auf der Brust war anstelle des Logos des Sponsors ein Bild von Notre-Dame zu sehen.