Hartberg verlängert mit Abwehrchef Huber

Michael Huber bleibt in Hartberg

Noch vor der Entscheidung im Abstiegskampf vermeldet der TSV Hartberg die langfristige Vertragsverlängerung von Innenverteidiger Michael Huber.

Abwehrchef Michael Huber bekennt sich ungeachtet der noch ausstehenden Entscheidung im Abstiegskampf zum TSV Hartberg. Der 29-jährige Verteidiger hat seinen auslaufenden Vertrag bis 2022 verlängert. Das vermeldete der Klub aus der Oststeiermark am Freitagabend.

"Der TSV Hartberg ist für mich ein ganz besonderer Verein, da ich in der Region aufgewachsen bin und meine ersten Schritte im Profifußball beim TSV machen durfte", wurde der gebürtige Oberwarter in der Aussendung zitiert. "Was die letzten Jahre hier auf die Beine gestellt wurde ist außergewöhnlich. Ich bin sehr froh darüber, weiterhin ein Teil dieses eingeschlagenen Weges sein zu können."

Huber: "Vollste Konzentration, um den Klassenerhalt zu erreichen"

Ob dieser Weg weiterhin in der Bundesliga liegt oder ob es für die Hartberger wieder eine Stufe hinunter geht, wird sich am Samstag (ab 17:00 Uhr) zeigen. Die Steirer liegen im Fernduell um den Klassenerhalt zwei Punkte vor Schlusslicht Wacker Innsbruck.

Hartberg empfängt am letzten Spieltag die Admira, die Tiroler Mattersburg. Für beide Gästeteams geht es zum Abschluss der Qualifikationsgruppe sportlich praktisch um nichts mehr. Für Huber gilt nun die "vollste Konzentration dem morgigen Spiel, um unser Ziel, den Klassenerhalt, zu erreichen".

