Admira tauscht den zweiten Tormann

Christoph Haas wechselt nach einem halben Jahr in Horn zur Admira

Die Admira holt Torhüter Christoph Haas aus Horn, der bisherige Zweiergoalie Manuel Kuttin verlässt die Südstädter hingegen nach zehn Jahren.

Eine wahre Institution im Kader der Admira wird ab der kommenden Saison nicht mehr zur Mannschaft der Niederösterreicher gehören. Manuel Kuttin muss den Verein nach zehn Jahren verlassen, der auslaufende Vertrag des Keepers wurde nicht verlängert.

Kuttin war 2009 von der U19 der Austria in den Nachwuchs der Admira gewechselt, für die er am 26. Oktober 2013 sein Profidebüt gab. Die Saison 2013/14 sollte allerdings auch die einzige bleiben, in der der Kärntner als Einsertormann fungierte. Insgesamt bestritt Kuttin 57 Pflichtspiele für die Profis der Admira, dazu kommen 65 Einsätze in deren Zweierteam.

"Wir danken Manuel Kuttin für über zehn Jahre bei uns und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute", gab es zum Abschied ein knappes Statement von Klubmanager Amir Shapourzadeh.

Christoph Haas wird neuer Zweiergoalie der Admira

Kuttins Platz als Stellvertreter für Andreas Leitner wird ab der kommenden Saison Christoph Haas einnehmen. Der 26-Jährige spielte im Frühjahr 15 Mal für den Zweitligisten SV Horn, zuvor war er viereinhalb Jahre bei den Rapid Amateuren engagiert.

Torhüter Christoph Haas wechselt vom Zweitligisten SV Horn in die Südstadt. 👌🥅 Herzlich Willkommen bei den Panthern! 🔥

— FC Flyeralarm Admira (@FCAdmiraWacker) 4. Juni 2019

"Wir haben nach einem Torhüter Ausschau gehalten, der ambitioniert und kommunikativ ist, um auch auf dieser Position neue Impulse für unsere Mannschaft zu liefern", erklärte Shapourzadeh. "Christoph Haas ist ein guter Typ, der hervorragend in unseren Kader passt und ein sehr guter Sparringspartner für unseren Stammkeeper Andreas Leitner werden wird."

Über die Vertragslaufzeit machte die Admira wie üblich keine Angaben.

