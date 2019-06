LASK holt Co-Trainer von Ligakonkurrent Hartberg

View this post on Instagram

⚽️Der 27-jährige Österreicher Denny Krcmarek verstärkt den LASK ab sofort als Athletiktrainer und Co-Trainer! ⚫️⚪️ 💪 Bisher gehörte der Sportwissenschaftler dem Betreuerstab des TSV Hartberg an. 🤝 🗣Jürgen Werner über die Verpflichtung: „Denny Krcmarek erfüllt mit seiner modernen Herangehensweise sehr wichtige Komponenten eines Trainers und wird beim LASK den sportwissenschaftlichen Teil aufbauen. Wir freuen uns eine so hervorragende Besetzung für den LASK gewonnen zu haben!“ 🗣Denny Krcmarek über sein Engagement beim LASK: „Die Visionen und zukunftsorientierten Konzepte des LASK haben mich rasch überzeugt. Der Verein hat sich die letzten Jahre beeindruckend entwickelt und einen außergewöhnlichen Run hingelegt. Ich möchte mich aber auch beim TSV Hartberg bedanken. Wir waren eine große Familie und ich hatte eine wunderschöne Zeit. Nun liegt mein voller Fokus bei der neuen Herausforderung mit der Mannschaft und dem neuen Trainerteam.“ ⚫️⚪️