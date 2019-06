FC Liverpool plant Mega-Offerte für Nicolas Pépé

Getty Images

Nicolas Pépé steht offenbar beim FC Liverpool auf der Wunschliste

Kaum ist die Champions League gewonnen, schon gehen bei Jürgen Klopp und dem FC Liverpool die Planungen für die kommende Saison los. Laut französischen Medienberichten stehen die Reds kurz davor, den ersten namhaften Neuzugang zu verpflichten.

Wie die französische Sportzeitung "L'Équipe" berichtet, wird der FC Liverpool schon sehr zeitnah beim OSC Lille anklopfen und ein offizielles Angebot für Nicolas Pépé hinterlegen. Der 24-Jährige feierte in der vergangenen Saison seinen Durchbruch in der Ligue 1 und war mit 19 Toren sowie 15 Vorlagen der zweitbeste Scorer der gesamten Liga.

Angeblich, so heißt es in dem Bericht, ist der FC Liverpool gewillt, für Pépé bis zu 80 Millionen Euro zu zahlen. Die Frage ist einzig und allein, ob sich Jürgen Klopp und Co. im Wettkampf mit den zahlreichen Interessenten durchsetzen können. Neben den Reds gelten auch Manchester United und Arsenal als potenzielle Abnehmer. Auch der FC Bayern wurde in der Vergangenheit mit einer Verpflichtung Pépés in Verbindung gebracht.

"Nicolas Pépé wird uns verlassen. So ist das Leben", hatte OSC-Boss Christophe Galtier zuletzt zähneknirschend zugeben müssen, dass Lille den Ivorer im Sommer nicht halten kann.