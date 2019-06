Mega-Deal bahnt sich an: Atlético bietet 126 Mio. für Félix

Alex Grimm, getty

Wohl für 126 Millionen zu Atlético: Joao Félix

Der Mega-Transfer des portugiesischen Top-Talents Joao Félix von Rekordmeister Benfica Lissabon zum zehnmaligen spanischen Meister Atlético Madrid steht kurz bevor.

Nach Angaben Benficas hat Atlético ein Angebot in Höhe von 126 Millionen Euro für den 19-Jährigen abgegeben. Diese Offerte, die sechs Millionen über der Ausstiegsklausel für den Angreifer liegt, werde nun "geprüft".

Sollten die Portugiesen das Angebot für den "neuen Cristiano Ronaldo" annehmen, wäre es der fünftteuerste Transfer der Geschichte. Nur Neymar (222 Millionen), Kylian Mbappé (180 Millionen), Philippe Coutinho (120 plus bis zu 40 Millionen in Bonuszahlungen) und Ousmane Dembélé (105 plus bis zu 45 Millionen in Bonuszahlungen) kosteten noch mehr.

Félix, der auch mit zahlreichen anderen Topklubs in Europa in Verbindung gebracht wird - unter anderem dem FC Bayern München und Borussia Dortmund, soll bei Atlético den französischen Weltmeister Antoine Griezmann ersetzen. Griezmann wird wohl zum spanischen Meister FC Barcelona wechseln.